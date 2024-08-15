«Единая Россия» обустраивает ПВР в Красногорске для детей из Курской области

Партия активно содействует при обустройстве временного жилья для эвакуированных жителей. Совсем скоро они прибудут в ОЦ «Созвездие».

Красногорские молодогвардейцы внесли неоценимый вклад в обустройство пункта временного размещения. Сотрудники Центра безмерно благодарны за их помощь. Можно с уверенностью сказать, что ее так же высоко оценят дети, которые прибудут сюда из Курской области.

Кроме того, волонтеры помогли разгрузить фуры с предметами первой необходимости, среди них: кровати, матрасы, одеяла и другие вещи

«Наша молодежь продолжает оказывать всестороннюю помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Слаженная работа команды позволила быстро создать комфортные условия проживания», — заявил заместитель руководителя местного отделения МГЕР Даниил Радиновский.

Также в округе продолжается сбор гуманитарной помощи по адресам:

1) ул. Видная, д. 7 (ВТ-СБ, 10:00-19:00);

2) ул. Школьная, д. 6 (ВТ-СБ, 10:00-19:00) — вход в торце здания, «Отдел развития здравоохранения»;

3) ул. Ленина, д. 4 (ПН-ПТ, 09:00-18:00) — кабинет 111, отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации г.о. Красногорск.