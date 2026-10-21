«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию. Из бюджета региона на эти цели в 2026 году выделено почти ₽12 млрд.

На данный момент профилактические осмотры и диспансеризацию, включая углубленную, прошли чуть более 2 млн жителей Подмосковья — это 50% от годового плана. Было выявлено 112 тыс. различных заболеваний, на диспансерное наблюдение поставлено свыше 96 тыс. жителей региона, сообщил депутат от «Единой России» Андрей Голубев, возглавляющий комитет Мособлдумы по социальной политике.

«Диспансеризация включена в народную программу „Единой России“ и обеспечена бюджетным финансированием. В 2026 году на эти цели в Московской области выделено около ₽11,8 млрд, в том числе ₽1 млрд — на проведение углубленной диспансеризации. Кроме того, предусмотрены средства для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин — более ₽2,4 млрд и на профосмотры — свыше ₽5,8 млрд», — сообщил депутат.

Благодаря бюджетному финансированию жители могут пройти полное обследование совершенно бесплатно. Профилактические проверки позволяют своевременно выявлять самый широкий спектр заболеваний — от болезней системы кровообращения и сахарного диабета до глаукомы и злокачественных новообразований. По итогам диспансеризации жителей направляют на второй этап — для дополнительного углубленного обследования и уточнения диагноза.

По словам Андрея Голубева, с начала этого года обнаружено более двух тысяч случаев онкологических заболеваний — это 1,5 случая на тысячу человек. За первую половину 2026 года доля онкозаболеваний, выявленных на ранней стадии, превысила 50%. Это значит, что больше половины новых пациентов узнали о диагнозе вовремя — и результат налицо: смертность от онкологии в регионе снизилась на 40%.

«На законодательном уровне партия закрепила ежегодную бесплатную диспансеризацию для людей старше 40 лет. Те, кому в этом году не положена диспансеризация, могут пройти профилактический медицинский осмотр. Приглашаем жителей до конца года пройти обследования: это возможность получить полную картину здоровья и выявить скрытые патологии на ранней стадии, когда болезнь эффективно лечится. Я сам это сделал буквально на днях. Не упускайте такую возможность», — сказал Голубев.

Он напомнил, что для работающих граждан определен единый день диспансеризации по субботам. Но если гражданин желает пройти обследование в будние дни, работодатель обязан предоставить для этого оплачиваемый рабочий день.

Также в регионе проводятся выездные мероприятия. С начала года мобильными бригадами организовано свыше 10 тыс. выездов, на которых обследовано почти 240 тыс. человек.

За пять лет в Московской области выполнено около тысячи наказов жителей в сфере здравоохранения, включенных в Народную программу «Единой России». Построено более 60 новых медучреждений, привлечено свыше 57 тыс. новых медицинских специалистов. Высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС только в прошлом году получили свыше 50 тыс. пациентов, а за первый квартал 2026 года — еще 12 тыс.