Единую базу данных пациентов Госветклиник запустят в Подмосковье

Истории болезни домашних питомцев будут храниться в единой базе данных и доступны в любой Госветклинике Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Ожидается, что данная база будет включать карты более трехсот тысяч животных. И поможет хозяевам региона. ведь тогда они смогут обращаться в любую государственную клинику — вся необходимая информация о животном будет доступна в общей базе.

Электронная карта содержит сведения о питомце, его кличку, пол, вес, возраст, данные о вакцинации, чипировании, ветеринарно-сопроводительных документах, а также перенесенных заболеваниях и назначенному лечению, контактные данные владельца. Сохранится и история посещений любых государственных клиник региона.

В единой системе также будут отслеживаться действия специалистов по проведению противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизе, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и искусственному осеменению.