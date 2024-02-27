Ефрейтор Лизаркин под минометным обстрелом ВСУ починил автомобиль в доставил боеприпасы на передовую

Минобороны в своем аккаунте в соцсетях рассказало об очередных подвигах российских бойцов в зоне спецоперации.

По сообщениям российского обороноого ведомства, особо отличился водитель-электрик ефрейтор Сергей Лизаркин. Боец перевозил снаряды и попал под вражеский под минометный обстрел. Его автомашина была повреждена.

Отмечается, произошедшее совершенно не смутило ефрейтора. Под огнем артиллерии украинских войск Лизаркин геройски и рискуя жизнью отремонтировал автомобиль и передал груз бойцам, выбравшись из вражеского огня до места назначения.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.