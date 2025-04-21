Эхо Берлинской битвы: в Дубне ожили события 80-летней давности

Прошло 80 лет с тех пор, как развернулись события в самом сердце Берлина, и в парке Дубны к годовщине Победы была воссоздана уникальная операция.

Впервые в парке Дубны к празднованию Дня Победы была проведена военно-историческая реконструкция. Сцена словно ожила на глазах у жителей и гостей города, превратив парк семейного отдыха Дубны в импровизированную площадку для исторических событий. Зрители стали свидетелями того, как советские войска в соответствии с планом форсировали реку Шпрее, чтобы проложить путь к Рейхстагу.

Зрители получили возможность увидеть, как в первый день вступления в город 5-я ударная армия приступила к форсированию реки Шпрее с использованием катеров Днепровской военной флотилии. Для немецкой стороны это стало неожиданностью, поскольку они не предполагали, что советские войска готовы пойти на такой рискованный шаг. В период с 23 по 25 апреля моряки на полуглиссерах и буксируемых ими понтонах переправили через реку 16 000 военнослужащих, 100 орудий и минометов, 27 танков, около 700 повозок с боеприпасами и другим необходимым снаряжением.

В ходе военно-исторической реконструкции были использованы модели военной техники советской и немецкой армий — как точные копии, так и оригинальные образцы. В масштабном эпизоде приняли участие более 150 реконструкторов, приехавших из разных уголков Подмосковья. Они подчеркнули, что их цель — продемонстрировать зрителям трудности и лишения, которые пережили наши предки, и напомнить о важности почитания их подвига, совершённого в борьбе за Победу в Великой Отечественной войне.

Для создания атмосферы прошлого были использованы музыкальное сопровождение и специальные пиротехнические эффекты, имитирующие взрывы и выстрелы. Реконструкторам удалось достоверно передать напряженность боев за Берлин и показать героизм советских солдат. Сотни зрителей с волнением наблюдали за тем, как в результате ожесточённых сражений операция была успешно завершена и советские бойцы водрузили Красное знамя.

«В этот торжественный день почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и семьи участников специальной военной операции. Каждый из них выразил признательность за то, что военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню Победы, стала напоминанием о подвиге Красной Армии, о цене, заплаченной за Победу — как на передовой, так и в тылу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

По словам зрителей, представление произвело на них сильное впечатление, вызвав чувство глубокого уважения и гордости. Это говорит о том, что реконструкторы успешно справились со своей задачей — напомнили о тяжелых испытаниях, через которые прошла страна на пути к Победе.

«У меня на глазах выступили слезы, я постоянно их вытирал. Какие люди были на той войне, такие крепкие и патриотичные! Огромное спасибо от имени ветеранов», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Николай Порошин.

Эта историческая реконструкция стала первым крупномасштабным мероприятием в Дубне, посвященным празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.