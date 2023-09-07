Екатерина Стриженова провела таинство крещения с новорожденными внуками

Она объявила, что на свет появились два прекрасных ребенка: Александр и Георгий.

Многие наверняка знают Екатерину Стриженову? Так вот, недавно, стало известно, что ее старшая дочь, Анастасия, стала многодетной мамой и родила двойню. Этой неожиданной новостью она решила поделиться со своими подписчиками в социальных сетях еще в конце лета.

Как сообщает портал «Дни.ру», Анастасия умудрилась скрыть свою беременность от публики, что немало удивляет. Однако, она не смогла утаить свою радость и поделилась новостью в соцсетях. Разумеется, родители Анастасии, в том числе и ее мама, поздравили с рождением двойни.

Немаловажным мероприятием в семье стало крещение внуков. Ставшая бабушкой Екатерина Стриженова провела с детьми древний обряд, который является одним из самых значимых моментов в жизни каждого православного человека.