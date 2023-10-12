Экологический фестиваль прошел в Дубне

Мероприятие состоялось в парке на Большой Волге. Несмотря на то, что участников фестиваля ждала непогода, атмосфера все же была теплой. В рамках фестиваля глава городского округа поздравил представитель сельскохозяйственной отрасли с их профессиональным праздником и напомнил о поддержке со стороны губернатора Андрея Воробьева этой сферы.

На экологическом фестивале гостей угощали и предлагали приобрести фермерские продукты, консультировали по здоровью, предлагали посмотреть сельскохозяйственную технику и животных. Особенно гости мероприятия интересовались темой садоводства. Не обошлось и без концерта: участники насладились выступления Московского казачьего хора и кавер-группы Holidayz.