Экологическую тропу в подмосковном Пущине привел в порядок

Активисты «Движения первых» провели субботник на экологической тропе в Пущине. Ребята собрали мусор и большое количество тракторных шин, которые кто-то выбросил в овраг возле усадьбы.

Волонтер Ярослав Гусев пояснил, что уборка на экологической тропе — традиционное мероприятие «Дружины Гимназии». Данный ивент в этом году приурочен сразу к двум всероссийским акциям — это «Весенняя прогулка», посвященная Дню путешествий налегке и «Юннатский субботник», посвященный Всемирному дню Земли.

Экологическая тропа — музей природы под открытым небом, любимое место прогулок жителей и гостей города Пущино. Маршрут тропы протяженностью 4 километра крайне занимателен, так как проходит вдоль высокого берега Оки через памятники природы и культуры, живописные пейзажи.

Здесь можно увидеть старинную усадьбу, водопад, родники и купель, археологический памятник Тешиловское городище и несколько заказников с необычным рельефом, растениями и животными, занесенными в Красную книгу.