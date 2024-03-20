Экономист Башмаков рекомендует отключать автоматами приборы с дежурным режимом для экономии электроэнергии

По словам экономиста Игоря Башмакова, при желании сэкономить на электричестве, потребляемом техникой в дежурном режиме, следует отключать их питание автоматами. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в действительности потребление в режиме ожидания StandBy небольшое – до 5% в зависимости от оборудования.

По мнению эксперта, при желании сэкономить не стоит оставлять технику в режиме ожидания, при этом следует помнить, что регулярное включение-выключение из розетки приводит ее к повышенному износу.

Он отметил, что при наличии автоматов следует их просто отключить.