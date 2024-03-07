Экономист Беляев считает возможными серьезные конфликты в Европе на фоне водного дефицита

По словам экономиста Михаила Беляева, проблема недостатка питьевой воды в европейских странах есть давно, тем не менее с каждым годом она становится все острее. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что нельзя исключать серьезные конфликты между государствами Евросоюза за пресную воду, несмотря на кажущуюся продвинутость цивилизованного западного общества.

По мнению эксперта, сложно определить способы решения восполнения этого дефицита, тем не менее определенное решение будет найдено.

Он отметил, что в африканских странах доступ к пресной питьевой воде является одним из ключевых вопросов, а сегодня данная тема коснулась Европы. Немалое значение в этом имеет и климатический фактор, прежде всего засуха, таяние ледников и обесснеживание.