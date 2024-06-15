Экономист Гольдфайн назвал правила покупки квартиры в этом году

Молодая российская семья, мечтающая о собственной квартире, сталкивается с нелегким выбором: приобретать жилье в ипотеку или снимать квартиру. Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн назвал ключевые моменты относительно покупки квартиры. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, не нужно откладывать покупку собственного жилья на пенсию и долго копить деньги на его приобретение. Однако перед покупкой недвижимости следует определить свои цели и приоритеты в жизни, а также провести бизнес-проектирование и оценить все доступные ресурсы.

Эксперт добавил, что стоит начать покупку недвижимости как можно раньше и не ждать спада цен, к тому же наличие собственного жилья, в отличие от аренды, лучше обеспечивает финансовую стабильность в будущем, поэтому лучше выплачивать ипотечный кредит, чем тратить средства на аренду квартиры.

По его мнению, следует использовать разные виды господдержки для улучшения жилищных условий, также самострой дает возможность сэкономить не более половины средств. Ввиду того что стоимость жилья регулярно скачет, многие застройщики в отсутствии ажиотажного спроса могут пойти на скидки. Также при белой зарплате обязательно надо организовать возврат НДФЛ при покупке жилья, используя средства, полученные от продажи другой недвижимости.