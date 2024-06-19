Экономист Юденков пояснил, почему банковский вклад является лучшим способом вложения денег

По словам экономиста Юрия Юденкова, на данный момент вклады остаются самым выгодным способом вложения денег, однако при выборе накопительного вклада в банке следует обращать внимание на процентную ставку и частоту начисления процентов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что не станет лишним и сравнение ставок разных банков, поскольку невыгодны те, которые ниже рыночных.

По мнению эксперта, немаловажно знать и то, разводит ли банк счета процентов и самого вклада, то есть накопившиеся проценты можно снимать, а сама сумма вклада остается без изменений. Кроме того, стоит узнать перед открытием вклада входит ли банк в систему страхования вкладов, что дает защиту от потери денег в случае проблем у банка. При условии отсутствия банка в данной системе при его банкротстве вкладчику вернут максимум 1,4 млн рублей, даже если сумма вклада была больше.

Он добавил, что при этом взятие кредитов на сегодняшний день невыгодно на фоне высоких ставок, превышающих 21%, поэтому лучше вкладывать деньги в депозиты вроде государственных облигаций федерального займа или ценных бумаг надежных компаний.