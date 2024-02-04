Экс-депутат Госдумы Пономарев вступил в признанный террористическим «Легион Свобода России»

Признанный иноагентом бывший депутат ГД Илья Пономарев, находясь в настоящее время на Украине, вступил в ряды признанного террористическим в РФ «Легиона Свобода России», проинформировали в пресс-группе ФСБ РФ.

Как отметили в российском силовом ведомстве, теперь экс-парламентарий вербует в сети российских граждан для проведения на территории РФ терактов и ведения боевых действий против российской армии.

«Пономарев И.В. вступил в украинское военизированное объединение „Легион Свобода России“, при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов», — говорится на сайте ФСБ РФ.

Илья Пономарев покинул Россию еще в 2014 году. Находясь в эмиграции, он продолжал все последнее время активно заниматься подрывной антироссийской деятельностью. Против Пономарева в РФ возбуждены сразу несколько уголовных дел, среди которых по статье «Госизмена».

Ранее стало известно, что российский боец в одиночку взял в плен пятерых элитных украинских разведчиков под Авдеевкой.