Экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош и провел ночь в вытрезвителе

Бывший футболист московского «Спартака» Камалутдин Ахметов перебрал с горячительным и устроил дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте, сообщает SHOT.

Персонал заведения вызвал полицию, и буяна доставили в отделение. Там он продолжал вести себя агрессивно, пока не уснул. Утром Ахмедов был искренне удивлен тому, что оказался в вытрезвителе. 37-летний спортсмен раскаялся в содеянном и был отпущен после профилактической беседы.

Ахмедов начинал играть в футбол в родном Дагестане. В 2002 году талантливого юношу пригласили в «Спартак». Камалитдин три года выступал за дубль красно-белых, а также отметился несколькими матчами за основу.

Кроме того, Ахмедов выступал за подмосковные «Химки», «Факел», «Аланию», «Оренбург» и «Тюмень». В 2020 году он завершил карьеру игрока в димитровградской «Ладе», выступавшей во второй лиге.