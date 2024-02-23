Экс-канцлера Австрии Курца осудили на 8 месяцев условно

Бывшего федерального канцлера альпийской республики Себастьяна Курца в ходе заседания Земельного суда Вены приговорили к восьми месяцам тюремного наказания по уголовному делу о даче им ложных показаний, информирует ТАСС.

При этом отмечается, что отбывать указанный срок политик будет условно.

«Себастьян Курц виновен», — передает заявление судьи ТАСС.

Себастьяна Курца австрийское правосудие обвиняло в даче ложных показаний по делу о назначении бывшим канцлером своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров госинвестхолдинга OeBAG.