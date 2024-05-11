Экс-полковник СБУ Стариков заявил о неуязвимости российских «танков-мангалов» для дронов ВСУ

Применяемые в зоне проведения СВО российскими военными "танки-мангалы" оказались совершенно неуязвимы для украинских беспилотников на поле боя, констатировал на своем YouTube-канале полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он отметил эффективность необычных российских боевых машин, подчеркнув, что с такой дополнительной броней защита танка является парадоксальной.

«Так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов», — посетовал Стариков.

Напомним, речь, в частности, идет о модифицированных танках российского производства Т-72. Бронемашины полностью покрыты сваренными толстыми железными листами, не дающими украинским БПЛА возможности нанести хоть какой-то ущерб.