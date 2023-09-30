Экс-разведчик США Риттер рассказал, какие еще пять областей Украины Россия присоединит к себе
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Российская армия может освободить от националистического киевского режима сразу несколько украинских регионов, в которых местное население явно симпатизирует России. На это указал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Напомним, 30 сентября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал скорое присоединение к России новых украинских территорий.
«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
Собеседник журналистов добавил, что освобождение указанных им украинских регионов будет проводиться одновременно с ликвидацией находящихся там пока подразделений ВСУ. Также Риттер дал прогноз, что режиму Зеленского осталось недолго быть у власти.
«Украину ждёт разделение в стиле плана Моргентау и свержение администрации Владимира Зеленского», - резюмировал он.