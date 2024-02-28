Украинская армия не сумела должным образом подготовить заранее линию обороны к западу от Авдеевки, посетовал в своем видеоблоге бывший советник главы Минобороны Украины Украины Юрий Бутусов.

В подтверждение своих слов он сообщил, что несколько дней назад побывал на передовой к западу от Авдеевки и встревожен печальным положением дел на данном участке фронта.

«Я не увидел там никаких линий обороны. Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов», – развел руками Бутусов.

С его слов, в настоящее время остатки украинских войск вынуждены лихорадочно рыть окопы лопатами в чистом поле. При этом, что касается руководства ВСУ, у него совершенно нет никакого плана, как дальше противостоять наступающим российским войскам, заключил Бутусов.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.