На месте Украины очень скоро может появиться совершенно другое государство, если военное противостояние Киева с Москвой продолжится, считает бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Как подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom, появившееся гособразование также может получить новое название. Макгрегор уверен, у просроченного украинского президента Владимира Зеленского «нет будущего, ему конец».

«Россияне не шутят, они чертовски серьезны. Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной», — констатировал эксперт.

Дальнейшее упрямство западных кураторов киевского режима и нежелание идти на конструктивный диалог с Москвой неминуемо приведет к разгрому Армией России украинских войск. Как рассудил аналитик, россияне и дальше день за днем будут все активнее продвигаться дальше на запад по территории Украины.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.