Эксперт авиаотрасли Ревский перечислил правила поведения пассажиров при задержке и отмене рейса

В последние несколько дней новостные ленты неоднократно пополнялись информацией о задержках авиарейсов. По словам эксперта авиаотрасли Павла Ревского, летний сезон и предновогоднее время являются пиковыми, то есть огромное количество рейсов приводит к тому, что проблемы даже одного-двух бортов рушат все расписание. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что пассажирам необходимо еще до выезда в «гавань» отслеживать время отправки рейса и иметь при себе питьевую воду и какой-то перекус.

По мнению эксперта, в ситуации задержки рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Подобный отказ считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже если он невозвратный. Кроме того, при задержке рейса более четырех часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь - в ночное.

Он уточнил, что для получения всего вышеперечисленного в первую очередь необходимо разыскать представителя авиакомпании и получить отметку о задержке рейса на билете или его распечатке, а также талоны на питание или размещение в гостинице. Тем не менее при отмене вылета по вине авиаперевозчика возможно бесплатное переоформление билета на рейс этой компании.