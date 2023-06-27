Эксперт Бурмистров объяснил нашествие змей на территорию Новой Москвы

Представитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды заявил, что пресмыкающиеся сползаются к жилым домам из-за жары. Они стремятся попить и охладиться.

Сергей Бурмистров возглавляет отдел по сохранению биоразнообразия. Он считает, что жители поселения Московский, которое расположено рядом с Внуково, не зря отметили большое количество змей этим летом. Все дело в сильной жаре. Змеи ищут влажные и прохладные места, а также лужи, которые скапливаются при поливе газонов.

«Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно», - объяснил он.

Его рассказ привели РИА Новости. По заверению специалиста, такая же ситуация складывается и в других населенных пунктах. Несмотря на большое количество заявлений от местных жителей, отлов змей не производится. Данные пресмыкающиеся являются ужами. Они не ядовиты и безвредны для человека.