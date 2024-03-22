Эксперт Дандыкин: Украина перешла в обещанное Зеленским наступление

Киевский режим всеми силами пытается остановить продвижение России в районе Авдеевки и далее по всей линии фронта, пытаясь отвлечь российскую армию постоянными атаками на Белгородскую и Курскую области, рассказал в интервью URA.RU военный эксперт, член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

По словам эксперта, наступление ВСУ уже идет. И это отчетливо прослеживается, в частности, на российской границе по всей линии белгородского и курского направлений.

«Это то, о чем говорил Зеленский, когда обещал нам „сюрприз“. Данные операции связаны с выборами и с целью отвлечь наши части соединения с других участков фронта, в частности, с авдеевского и донецкого направления. Бои идут. Мы даже вынуждены эвакуировать детей из приграничной зоны», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, как отмечает собеседник агентства, враг несет большие потери в живой силе и военной технике. Дандыкин уверен, еще немного и на фронте произойдет переломный момент. И недавняя атака ВС РФ по центрам принятия решений дополнительное тому подтверждение.

«Мы одерживаем вверх над противником, наносим удары, когда нужно, например, по Киеву. Конечно, украинская сторона все отрицает, но это тоже сказывается на их боеготовности. Потому что уничтожение центра принятия решений — это важнейший фактор. Все идет к тому, что скоро должен быть перелом. Все будет очевидно уже к концу весны, к началу лета», — обратил внимание эксперт.

Тем не менее, как добавил Дандыкин, существует ряд неприятных факторов, играющих пока не в пользу России. Среди них продолжение накачивания Западом ВСУ снарядами и военной техникой. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов весеннюю распутицу, в условиях которой наступать непросто.

«Враг еще достаточно мотивирован, силен. Ему подкидывают уголь в топку, дают снаряды, технику, самолеты F-16 ожидаются. . Французы заговорили об отправке военных. Это означает, что надежды на формирования киевского режима уже нет. У нас есть мотивация», — объяснил военный эксперт.

В заключении Дандыкин призвал как можно скорее продвигаться вглубь Украины и создавать санитарную зону, о которой ранее заявил президент Владимир Путин.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.