Трехтонная российская фугасная авиабомба ФАБ-3000, обладающая чудовищной разрушительной силой, начнет применяться Армией России для штурмов особо укрепленных районов ВСУ, навроде мариупольской Азовстали, чтобы выкурить оттуда засевших украинских боевиков, рассказал в беседе с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в ходе инспекции по выполнению гособоронзаказа на предприятиях ОПК под Нижним Новгородом главе Минобороны Сергей Шойгу доложили, что с февраля 2024 года там организовано массовое изготовление российских ФАБ-3000, которые скоро поступят в зону СВО.

«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных ещё при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — сказал Леонков.

Эксперт поведал, что возобновленное производство ФАБ-3000 ведется активно по современным технологиям, позволяющим использовать эти снаряды уже в качестве высокоточного оружия. Про словам Леонкова, если указанную трехтонную бомбу снабдить универсальным модулем коррекции и планирования, это позволит несущему ее самолету-носителю вовсе не входить в зону поражения ПВО противника.

«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», — заключил собеседник агентства.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.