Эксперт Меркурис: ВСУ больше не смогут перебрасывать войска из-за перебоев с электроэнергией

Серьезные перебои в работе ключевых тепло и гидроэлектростанций прямой дорогой ведут к остановке переброски сил ВСУ на линии фронта, указал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

По словам британца, российские военные, продолжая день за днем наносить удары по инфраструктурным энергетическим объекта на Украине, именно на это и рассчитывают. Задача руководством ВС РФ поставлена максимально сковать остатки украинской армии на линии соприкосновения, лишив ее ротаций и подкреплений.

«Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска», — рассказал он.

Меркурис указал на остановку железнодорожного сообщения в ряде регионов Украины. А ведь именно поезда, работающие на электрической тяге, ВСУ используют для транспортировки своих военных и бронетехники, напомнил эксперт..

Ранее стало известно, что в Харькове местные власти ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Таже ситуация в соседней Днепропетровской области. Там к экстренным отключениям электроэнергии перешли после результативного ракетного обстрела российскими военными ДнепроГЭС.