Эксперт Песков назвал причины текучки кадров в России

По результатам исследования замруководителя Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова, текучка кадров в нашей стране по результатам прошлого года достигла рекордного уровня за последние 30 лет наблюдений, то есть почти треть сотрудников стали менять места работы ежегодно. По словам эксперта Сергея Пескова, причина частого принятия решения о смене мест работы связано с ростом предлагаемых зарплат.Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что заработные платы в разных отраслях увеличиваются кратно, поэтому это стимулирует работников, а в условиях кадрового дефицита, который наблюдается сегодня, работодатели различными методами стараются поднять зарплаты с целью привлечения персонала на свои предприятия.

По мнению эксперта, это усложняет ситуацию для классического сегмента рынка труда, где люди работают по трудовым отношениям, поскольку взрывным ростом платформенной занятости является гибкая форма занятости.

Он отметил, что в летний период ситуация на рынке труда останется такой же сложной, во многом станет зависеть от миграционной политики в стране.