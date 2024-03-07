Эксперт Сюсин назвал способы застраховать питомца при авиаперелете

В конце прошлого месяца при перелете из Таиланда в северную столицу в самолете авиакомпании «Аэрофлот» погиб мопс, находящийся в багажном отделении. По словам эксперта страхового рынка Юрия Сюсина, домашнее животное при авиаперелете можно застраховать так же, как и багаж. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что авиакомпании могут предъявлять требования к транспортировке животного. Так, наличие намордника и оплата транспортировки животного.

По мнению эксперта, в случае ЧП с питомцем владелец имеет право требовать от авиакомпании страхового возмещения.