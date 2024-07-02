Эксперт Васильев перечислил лайфхаки охлаждения квартиры в жару

Вовсе не во всех квартирах имеется кондиционер, однако даже при температуре +30 °С и выше есть множество бюджетных народных способов охладить себя и комнату. Эксперт Федор Васильев перечислил данные лайфхаки. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, в летнюю жару сильнее всего нагреваются окна, поэтому есть смысл занавесить окна плотными шторами на весь световой день. В идеале нужно сразу вешать мокрые занавески или простыни. Но при этом развешивать на окнах листы фольги бесполезно, поскольку она только сильнее разогревается на солнце. В качестве альтернативы можно использовать зеркальную пленку: она создает барьер для тепловой энергии, но не ухудшает естественное освещение.

Эксперт подчеркнул, что важно в жару отказаться от использования бытовых предметов и техники, излучающих тепло. Также в холодильник можно положить постельное белье и одежду, а во время сна положить рядом бутылку с замороженной водой.

По его мнению, стоит пить горячий чай, который ускоряет потоотделение, и наш организм естественным образом охлаждается.