Эксперт Закарян рассказал россиянам, как их обманывают с помощью новой функции WhatsApp

Запущенная минувшим летом американским мессенджером WhatsApp возможность во время видеозвонка демонстрировать экран стала существенным подспорьем мошенникам собирать личные данные абонентов. На это в беседе с агентством «Прайм» указал руководитель команды разработчиков Gem Space Ваге Закарян.

Зная все это, аферисты всех мастей смогут или просто взломать аккаунты пользователей, или использовать методы социальной инженерии, отметил эксперт.

«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован», — пояснил Закарян.

Специалист предупредил пользователей мессенджера, что демонстрация экрана незнакомцу во время разговора — не просто дурной тон. Это, по сути, то же самое, словно звать его домой и показывать, где лежат деньги.