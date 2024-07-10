Эксперт Запорожец считает, что орхидеям для цветения необходимы специальный грунт и редкий полив

По словам эксперта Марины Запорожец, для долгого и интенсивного цветения домашней орхидее нужно создать субтропические условия, характерные для этого растения в природе. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она уточнила, что прежде всего данный цветок должен быть посажен в определенный грунт, специально для орхидей. Также размещать ее следует только в прозрачном горшке, чтобы корни получали солнечный свет.

По мнению эксперта, орхидея не любит прямых солнечных лучей и в природе растет под кронами деревьев, поэтому горшок с ней надо размещать на солнечной стороне квартиры, но в полутени.

Она добавила, что также важным условием является правильный полив данного цветка. Для субтропического климата характерны сильные ливни либо засуха, поэтому поливать орхидею следует примерно раз в неделю. Но делать это не сверху, а горшок ставить в воду, а сверху сделать душ вроде тропического ливня. Явным признаком дефицита влаги является побеление зеленых корней растения.