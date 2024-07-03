Эксперт ЖКХ Склянчук назвал способы избавления государством от заброшенных объектов

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала провести ревизию заброшенных зданий, находящихся в федеральной собственности. Эксперт по ЖКХ Павел Склянчук рассказал, каким образом станут выявлять заброшенные объекты и кому отдадут неиспользуемые объекты. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, из Москвы весьма трудно управлять, от чего и появляется много заброшенных объектов. Это не усадьбы с колоннадами, а объекты ЖКХ – заброшенные котельные, хозяйственные постройки, старые коллекторные водоканалов, что в реальности сильно уродует городскую сред и становится местами притяжения асоциальных элементов.

Эксперт подчеркнул, что те не менее определенная часть зданий все же имеет культурную ценность, поэтому их следует передавать в руки тех собственников, которые смогут восстановить.

По его мнению, ценность может представлять не сама постройка, а весь земельный участок, относящийся к данному объекту. Новому собственнику перейдут и земельный участок, и коммунальные системы, прилегающие к зданию.