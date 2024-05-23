Электронные торги по продаже арестованного имущества в Московской области: Организатор оглашает даты и условия участия

ТУ Росимущества в Московской области), в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 24.05.2024 г. до 16:00 07.06.2024 г. Определение участников 11.06.2024 г.Торги состоятся 13.06.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество):

1. (Должник Витущенко О.И.) Жил. дом, общ. площ. 102,4 кв. м., кад. № 50:34:0030103:225, з/у, площ. 960 кв.м, кад. № 50:34:0030103:221, по адресу: Московская область, Коломенский р-н, д. Щурово, ул. Ореховая, уч. 7. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3819200,00 руб. З-к: 381920,00 руб. Поручение № 89-Г.

2. (Должник Гогашвили И.Н.) Квартира общ. площ. 54,7 кв. м., кад. № 50:13:0020208:2077, по адресу: Московская область, г. п. Софрино, ул. Клубная д. 8, кв. 32. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия.

Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5432800,00 руб. З-к: 54328,00 руб. Поручение № 88-Г.

3. (Должник Дудкин А.Ю.) 1-комн. квартира (жил. помещ.), общ. площ. 35,6 кв. м., кад. № 50:41:0000000:9758, по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Аэропортовская д. 9, кв. 22. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия.

Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4264800,00 руб. З-к: 42648,00 руб. Поручение № 87-Г. Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):

4. (Должник Болотов И.Г.) Квартира, площ. 75 кв. м., кад. № 50:45:0000000:12247, по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2, кв. 12. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия.

Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7151900,00 руб. З-к: 71519,00 руб. Поручение № 21-Г (снижение).

5. (Должник Лапина О.О.) Квартира, площ. 31,1 кв. м., кад. № 50:55:0030802:647, по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 25, кв. 72. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия.

Зарег-но 5 человек (в том числе 2 несовершен-их). Информ. о задолженности за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4250000,00 руб. З-к: 42500,00 руб. Поручение № 25-Г (снижение)

6. (Должник Буторов В.В.) Квартира, площ. 43,70 кв.м, к/н: 50:56:0010201:329, по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 52. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия.

Зарег-но 3 человека (в том числе 1 несовершен-ий). Информ.о задолженности за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4665650,00 руб. З-к: 46656,50 руб.

Поручение № 19-Г (снижение). Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее — ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/

Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено.

Торги проходят по Московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД».

Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований.

Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.