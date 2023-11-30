Электросталь налаживает деловые контакты с Индией
Фото: [пресс-служба администрации г.о Электросталь]
В Электростали побывала делегация из Индии. Об этом на своей официальной странице в Telegram-канале сообщила глава городского округа Инна Волкова. Встреча прошла в рамках развития международных связей.
«Напомню, что директор завода „Электросталь“ Евгений Владимирович Шильников очень плотно занимается развитием этих отношений и является президентом Обществом дружбы с Индией» — подчеркнула Инна Волкова.
Также руководитель муниципалитета отметила, что налаживанию связей с Индией придают особое значение не только в Электростали и в Подмосковье, а в целом в стране. Такое партнерство развивается как в сфере экономики, так и в вопросах политики.
«Мне очень приятно, что в трудное для России время, индийские коллеги готовы взаимодействовать с нашими предприятиями и поддерживать их, » — написала глава.
В ходе визита индийских коллег, делегация побывала в мемориальном комплексе, где все присутствующие отдали дань русским воинам–защитникам.
«Вместе с жителями возложили цветы и венки к Вечному огню и памятными местам, » — рассказала Инна Волкова.