Электростальские баскетболистки заняли второе место на межрегиональных соревнованиях

Спортсменки, представившие городской округ Электросталь на межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди девушек до 16 лет, взяли серебряную медаль.

Так, за призовые места в чемпионате боролись десять команд из разных регионов и городов России. Помимо представителей городского округа Электросталь, на соревнованиях выступили спортсмены из Воронежской, Тульской, Курской и Белгородской области, а также из Мытищ, Иваново, Ногинска, Видного и Люберец.

Представители администрации городского округа Мытищи поздравили девушек с почетным вторым местом и выходом в полуфинал Первенства России.

Ранее электростальский художник-керамист и поэт Дмитрий Демин представил новый авторский сборник в Выставочном зале, а также открыл выставку, на которой представлено более 170 экспонатов.