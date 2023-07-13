Электростальский педагог стала призером Подмосковной олимпиады учителей математики
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Электросталь]
Уже второй год подряд мероприятие проходит в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.
Дистанционный тур Олимпиады в этом году получился масштабным: в конкурсе приняли участие более 260 педагогов. В очный, финальный тур, прошли 57 учителей из 27 городских округов региона. В том числе была представлена и Электросталь.
Преподаватели решали задачи разной сложности и искали ошибки в уже выполненных заданиях.
Призером заключительного тура стала Мария Сорокина из электростальского лицея № 8.
«Поздравляю Марию Владимировну, желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед!», — пожелала глава городского округа Электросталь Инна Волкова.