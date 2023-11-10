Елизаветинский фельдшерско-акушерский пункт возобновил свою работу

В администрации городского округа Электросталь рассказали, что Елизаветинский фельдшерско-акушерский пункт вновь принимает пациентов.

В этом медучреждении обслуживаются жители ближайших небольших населенных пунктов.

«Персонал фельдшерско-акушерского пункта сосредоточен не только на лечении, но и на профилактике различных заболеваний», – отметили в администрации городского округа Электросталь.

На территории одноэтажного здания расположились фельдшерский и процедурный кабинеты. Также здесь имеется комната ожидания и служебные помещения.

Каждый день за помощью в ФАП обращается около 15-20 человек. В медучреждении ждут пациентов по адресу: пос. Елизаветино, пер. Центральный, 1Б.

ФАП работает в будние дни с 08:00 до 14:00.