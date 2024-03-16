Элла Памфилова проголосовала на участке по месту жительства в Подмосковье

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сегодня отдала свой голос на президентских выборах в Подмосковье. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

«На избирательном участке есть все, что положено, процесс организован прекрасно, и мои коллеги — замечательные, доброжелательные. Все хорошо, все нормально, потому что мы — вместе», — подчеркнула Памфилова.

Она также отметила, что для нее традиционное голосование является лишним поводом увидеться со своими, немножко поддержать коллег всех по стране, всех, кто сейчас с полной отдачей осуществляет эту важнейшую и ответственнейшую миссию.