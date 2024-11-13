Эллинг Долгопрудного стал сказочной локацией для фэнтези-фильма

В эллинге конструкторского бюро автоматики подмосковного Долгопрудного сняли часть фильма «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению Александра Пушкина. В уникальном строении округа развернули завораживающие дворцовые интерьеры.

В обычное время эллинг Долгопрудного — лабораторно-испытательный корпус для разных видов аэростатного оборудования. Однако масштаб и необычная планировка постоянно привлекает внимание творческих людей. Одним из них стал и режиссер Сарик Андреасян, который экранизировал сказку по произведению легендарного писателя.

Съемки провели уже в Геленджике, на озере Байкал и Каспийском море, а так же в Долгопрудном, который неоднократно фигурировал в разных сериалах и фильмах.

Волшебная история по пушкинскому сюжету обещает получиться яркой и поучительной, а также затронет множество тем, подкидывая зрителю разные поводы для размышлений. Атмосферу сказки создали не только красивыми декорациями, но и яркими участниками — молодыми и перспективными актерами. Среди них Павел Прилучный, Алексей Онежен, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Елизавета Моряк, Алиса Кот и другие.

Сказочная картина Андреасяна выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.

Отметим, что Долгопрудный «участвовал» в таких проектах как «Чучело-2», «Сто дней после детства», «Между нами девочками», «Полицейский с Рублевки», «След», «Настоящий Дед Мороз» и многих других.

Последний раз округ стал съемочной площадкой летом 2024 года. Локации создали в Долгопрудном для телеканала «Домашний» и его проекта «Упавший ангел», а также сериала «Гудбай» о приключениях американского президента Джо Байдена в России. Список пополняется ежегодно, привлекая все больше кинодеятелей.