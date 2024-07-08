Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский провел богослужение в храме первой ИК

В Храме во имя равноапостольных царей Константина и Елены на территории исправительной колонии № 1 в подмосковном поселке Новое Гришино прошло богослужение. Его возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

В этом году храм отмечает 120-летие, указали в пресс-службе УФСИН России по Московской области. За праздничным богослужением молились осужденные первой колонии, сотрудники уголовно-исполнительной системы и приглашенные гости.

В конце богослужение владыка Кирилл обратился к богомольцам с архипастырским словом, вручив храму список иконы преподобного Андрея Рублева «Троица», которая недавно была возвращена в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

«В такой сложной ситуации сердце может придти к Творцу Вселенной и перестать чувствовать свое заключенное состояние. Ведь на самом деле каждый человек в этом мире находится во внутренней темнице», — сказал он.

Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

После богослужения состоялись крестный ход, а также освящение мозаичной иконы Богоявления Господня и крестильной купели, расположенных в Константино-Еленинском храме ИК-1.

Затем владыка в сопровождении врио начальника ГУФСИН России по Подмосковью генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова ознакомился с деятельностью исправительного учреждения: посетил производственные помещения, общежития отрядов, воскресную школу, ПФРСИ при ИК-1, встретился с обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными.