Еще больше узнать о кибербезопасности могут школьники Подмосковья в рамках «Цифрового ликбеза»

Стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», в рамках которого подмосковные школьники могут развить навыки кибербезопасности. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Напоминаем, что данный проект осуществляется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и призван помочь школьникам и родителям стать умнее и безопаснее в цифровом мире. «Цифровой ликбез» — это Всероссийский просветительский проект, который реализуется уже второй учебный год.

Проект предназначен для возрастной категории от 6 лет и рекомендуется для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта прошли верификацию Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в сети, но и развить навыки цифровой грамотности в интерактивном формате.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что мобильные гаджеты и интернет являются неотъемлемой частью жизни каждого школьника, поэтому особенно важно преподавать самым маленьким пользователям умение разбираться в огромном потоке контента.