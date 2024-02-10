Еще один благоустроенный сквер планируют обустроить с подмосковном Сергиевом Посаде
Фото: [Дмитрий Зайчиков]
До конца года пустырь у художественной галереи «Арт Баza» в Сергиевом Посаде преобразится. Там планируют разместить детский сквер и зоны творчества.
Отмечается, что концепцию будущего благоустройства предметно обсудили с общественниками. В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава муниципалитета Дмитрий Акулов, депутаты окружного Совета, художники и местные жители.
«В этом году мы с коллегами-депутатами запланировали в бюджете средства на эти работы, плюс эта территория попала в программу Московской области. Я думаю, что и для самой художественной галереи, и для жителей Скобянки, и для всего города это будет еще одна точка притяжения, в которой микрорайон давно нуждается», — отметил Тимофей Лагутин, депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского округа.
Проектировщики предусмотрели ряд локаций, где разместятся новые арт-объекты, которые делают в художественной галереи «Арт Баzа». Например, вдоль сухого ручья хотят реализовать задумку о выставке скульптур.
Также концепцией предусмотрены зоны для размещения новых инсталляций, сменных выставочных экспозиций, творческой мастерской со столами для занятий и площадка для проведения мероприятий и фестивалей уличного искусства. Для безопасности установят современное освещение, камеры видеонаблюдения, проведут озеленение территории.