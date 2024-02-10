Еще один благоустроенный сквер планируют обустроить с подмосковном Сергиевом Посаде

«В этом году мы с коллегами-депутатами запланировали в бюджете средства на эти работы, плюс эта территория попала в программу Московской области. Я думаю, что и для самой художественной галереи, и для жителей Скобянки, и для всего города это будет еще одна точка притяжения, в которой микрорайон давно нуждается», — отметил Тимофей Лагутин, депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского округа.