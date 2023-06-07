«Если поднимется высоко, не услышишь»: стрелок СВО рассказал, как вычисляют беспилотники

Снайпер на передовой — одна из самых опасных специальностей. Он берет персональную ответственность за уничтожение определенной цели. О том, как стрелок выполняет задание, нам рассказал Виктор Р., который последние три месяца находится в зоне СВО.

Как объясняет наш собеседник, снайперы выходят на задание группой и двигаются в заранее определенное место, которое им помогает найти дрон-разведчик.

«Коптер ищет мишени, а мы отрабатываем. Например, дрон заметил группу из нескольких человек противника, которая выходит с позиции. Тогда мы все идем и снимаем их, а потом быстро меняем место дислокации, чтобы не попасть под обстрел украинцев», — рассказал Виктор корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам снайпера, после этого противник начинает артобстрел, от которого тяжело уйти: осколки летают кругом. Причем артиллерия будет работать, пока не уничтожит группу. А еще украинцы направляют дроны, которые следят за успешностью обстрела и кидают гранаты. Если коптеры с гранатами не выполнили свою задачу, продолжает Виктор, то ВСУ присылают дроны-камикадзе. Причем не скупятся — беспилотник могут запустить в окоп даже за одним снайпером.

«Мы их называем «одноразовый дрон». Украинцам пришел новый запас «птичек», ведь они же готовились к контрнаступлению. А эти БПЛА мы отличаем на слух: камикадзе летят на бензиновом двигателе и звук похож на бензопилу, только потише. А остальные — аккумуляторные, если такой поднимется высоко, его не услышишь», — отмечает стрелок.

Если противник запустил в воздух камикадзе, то обратно на базу он уже не возвращается, ищет цель до последнего, говорит Виктор. На «птичку» вешают взрывчатку, и когда дрон врезается, то она детонирует. Взрыв получается немалый.

«После взрыва остается траншея глубиной в три метра. К счастью, на себе я такое не испытывал, каждый раз благополучно скрывался, и даже не ранило. Но зарекаться нельзя, сейчас я готовлюсь вновь идти на боевое задание», — подчеркивает снайпер.

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