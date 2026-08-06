«Это нечестно». Депутаты требуют ограничить приоритет олимпиад при поступлении

Глава думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил изменить правила зачисления на бюджетные места, сообщает ТАСС . Поводом для обращения послужила существующая норма, согласно которой призеры всероссийской олимпиады школьников получают право на поступление вне зависимости от результатов ЕГЭ, а победителям вузовских олимпиад достаточно набрать 75 баллов по профильному предмету. Как следствие, отмечает парламентарий, абитуриенты, продемонстрировавшие выдающиеся результаты на едином госэкзамене, нередко остаются за пределами бюджетного набора, поскольку квота исчерпывается олимпиадниками.

«Необходимо пересмотреть подходы к поступлению на бюджет для соблюдения баланса и принципа справедливости. Недопустимы ситуации, при которых дети честно готовились к ЕГЭ, сдали его на высокие баллы, но не поступили в университет потому, что все бюджетные места заняли олимпиадники», — пояснил Леонов.

Кроме того, законодатель обратил внимание на отсутствие унифицированного порядка действий в случаях, когда число желающих зачислиться по олимпиадной льготе превышает выделенные вузом места. В настоящий момент, по его словам, этот вопрос отдан на откуп самим университетам, что порождает дисбаланс. В связи с этим Сергей Леонов направил обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением разработать единые правила регулирования бюджетных квот. Суть инициативы, как следует из заявления депутата, заключается в том, чтобы гарантированное место для победителей олимпиад не влияло на количество мест в общем бюджетном конкурсе.

Ранее сообщалось о том, что абитуриенты с 300 баллами ЕГЭ теряют бюджетные места из-за олимпиадников.