Этот вам за «Крокус»: ВС РФ утроили ночью подо Львовом ракетный ад

Российские войска всю минувшую ночь бомбили не переставая по городу Стрый в Львовской области. Как сообщает в соцсетях военный эксперт Юрий Подоляка со ссылкой на собственные источники, все было нанесено более 20 ракетных ударов.

Удары наносились по складам и ангарам ГСМ, по энергетической/газовой инфраструктуре врага. По словам Подоляки, до сих пор горит сильно, что видно за многие километры.

Также прилеты были по военному аэродрому в Стрые, который является перевалочной базой при поставках вооружения Запада ВСУ.

«Били по аэродрому и ПВО, которое стоит чуток за городом, охраняет важную перевалочную базу или некие «цеха» по производству «чего-то». Возле аэродрома был некий центр по подготовке. Последний месяц очень много кого-то привозили, увозили (возможно там центр обучения/полигон)», — сообщает эксперт в своем аккаунте в соцсетях.

По словам местных жителей, очень много скорых ездят по городу, доставляя в клиники раненых и убитых.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.