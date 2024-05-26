Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили лагерь «Орленок» в Башкирии

Эвакуированные из Белгорода после систематических обстрелов города школьники 13 и 14 лет устроили самый настоящий погром в башкирском лагере «Орленок». Как передает Mash, сотрудники базы отдыха не уследили за действиями подростков и не смогли прекратить их вандальные выходки.

Отмечается, что по-началу отдыхавшие по госпрограмме подростки вели себя в рамках приличий. Все обходилось без происшествий. А в последние дни буд-то с цепи сорвались: перед самым отъездом подростки повсюду мусор, выбили двери.

Кроме того, были разбиты раковины, сорваны с окон москитные сетки, выкинуты на улицу матрасы и стулья.

В настоящее время все хулиганы выявлены и задержаны. По факту произошедшего разбирается полиция.