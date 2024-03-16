Олимпийский чемпион Евгений Рылов проголосовал в Видном на избирательном участке, открытом на базе школы №1. В прошлом спортсмен тренировался в этом учреждении.

Рылов отметил, что специально приехал с севера столицы на юг Подмосковья, чтобы отдать свой голос.

«Голос каждого человека важен, и было много призывов идти голосовать, и это тоже важно», - подчеркнул он.

По его словам, граждане совместными усилиями делают выбор и влияют на будущее страны.