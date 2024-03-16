Евгений Рылов проголосовал в Видном
Фото: [t.me/Elections_MO]
Олимпийский чемпион Евгений Рылов проголосовал в Видном на избирательном участке, открытом на базе школы №1. В прошлом спортсмен тренировался в этом учреждении.
Рылов отметил, что специально приехал с севера столицы на юг Подмосковья, чтобы отдать свой голос.
«Голос каждого человека важен, и было много призывов идти голосовать, и это тоже важно», - подчеркнул он.
По его словам, граждане совместными усилиями делают выбор и влияют на будущее страны.
«И выбор главного человека нашей страны — это одно из самых значимых событий», - заключил он.