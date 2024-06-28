Ежегодные ХХХI Макарьевские чтения проходят в Можайском городском округе
Фото: [пресс-служба администрации Можайского г.о.]
Вчера в Можайском городском округе открылись тридцать первые Макарьевские чтения, представляющие собой международную религиозно-историческую конференцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Открытие мероприятия посетил глава муниципального образования Денис Мордвинцев вместе с председателем Совета депутатов городского округа Лидией Афанасьевой.
Уточняется, что ключевой темой конференции, которая проходит в Можайском КДЦ, в этом году стало «Русское Православие и церковные смуты».
В ходе первого дня конференции с докладами выступили 13 участников.
Сегодня проходит завершающий этап Макарьевских чтений в этом году.