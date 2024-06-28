Ежегодные ХХХI Макарьевские чтения проходят в Можайском городском округе

Вчера в Можайском городском округе открылись тридцать первые Макарьевские чтения, представляющие собой международную религиозно-историческую конференцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открытие мероприятия посетил глава муниципального образования Денис Мордвинцев вместе с председателем Совета депутатов городского округа Лидией Афанасьевой.

Уточняется, что ключевой темой конференции, которая проходит в Можайском КДЦ, в этом году стало «Русское Православие и церковные смуты».

В ходе первого дня конференции с докладами выступили 13 участников.

Сегодня проходит завершающий этап Макарьевских чтений в этом году.