Ежегодный фестиваль по авиамоделированию прошел в г.о Красногорск

Фестиваль детского юного творчества по авиамоделированию традиционно прошел в городском округе Красногорск, где испытывают самодельные самолеты уже более 10 лет. Мероприятие развернулось в Нахабино, его посвятили 79-й годовщине Победы в ВОВ.

В этом году в соревнованиях приняли участие ребята от семи до 16 лет из шести авиамодельных клубов разных уголков Московской области. Мероприятие объединило юных талантов из столицы, Дедовска, Павловской Слободы и Истры. Все участники говорят о своем увлечении со знанием дела и воодушевлены на покорение новых вершин. Многие из них мечтают связать свою жизнь с небом и самолетами.

«Важно проверить двигатель и прошивную систему, чтобы все удалось. Наш учитель, Сергей Викторович, очень подробно все рассказывал и помогал нам все сделать. Интересно авиамоделирование, самолеты, ракеты. Мне нравятся очень самолеты. Я хочу их моделировать, узнавать об их строении и об строении ракеты. Я хотел бы стать или пилотом, или инженером», — заявили Степан Изотов и Амир Вагабов из Центра искусств им. Прядко в Дедовске.

На фестивале представляют модели направления F-4S, то есть копии и полукопии. Как отметил руководитель объединения «Копиист» и организатор фестиваля Сергей Семенов, представляются в основном модели до 30-х годов. Участники традиционно одеваются в соответствующую форму, которая создает особую атмосферу тех лет на фестивале.

Дети в кружках авиамоделирования учатся очень многому: пилотировать, создавать чертежи, развивать пространственное мышление, проявлять креатив и разбираться в конструкциях. Эти и другие знания дети достойно продемонстрировали на фестивале в Нахабино. Их поддерживал дуэт «Россияночка» из Павловской слободы. Кристина и Лера представили гостям и участникам фестиваля современные композиции и песни военных лет.