«Фашисты прут из всех щелей»: подмосковный фермер отправился на спецоперацию добровольцем, раздав имущество друзьям

Наш журналист связался с героем, когда он уже находился на призывном пункте в Москве.

«Сейчас нахожусь на пункте сбора по контракту. Вместе со мной на СВО отправился мой друг — Игорь Колесов из Лобни. Уже было одно построение, ждем второго. Скоро мы отсюда выезжаем в Волгоград, а там на передовую», — рассказал Киселев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дома защитника Родины ждут жена и двое детей. Сейчас они находятся в деревне с родственниками, взяли к себе часть животных с фермы. А часть пришлось отдать друзьям — кроликов, крупных гусей холмогорской породы и козу. Кур фермер отдал в местную церковь батюшке. По словам мужчины, когда он вернется с СВО, живность размножится, и потомство вернут ему.

Собеседник рассказал, что он уже выбрал себе позывной — Трамвайчик, так как именно под этим прозвищем его знают друзья. Когда Виталий был еще совсем молодым, друзья подарили ему на машину гудок, похожий на сигнал трамвая.

«Когда я ездил на авто с таким сигналом, все водители пугались и шарахались от меня. Думали, как может трамвай оказаться на дороге. Ну вот так и пошло такое прозвище», — объяснил мужчина.

Свой поступок фермер объяснил просто: его дед воевал против фашистов, и теперь, когда стране требуется его помощь, он не может остаться в стороне.

«Беспредел, фашисты прут из всех щелей. Поэтому их надо поставить на место, утилизировать и освободить народ Украины», — резюмировал мужчина.

Ранее мы писали, что центр отбора на службу по контракту в подмосковной Балашихе продолжает прием добровольцев.