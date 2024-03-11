Фейковый украинский фильм получил «Оскара» за лучшую документалку

В наполненном ложью фильме говорится о якобы ударе российских войск по роддому в Мариуполе весной 2022 года.

Фейки, из которых состоит «20 дней в Мариуполе», были давно разоблачены.

Героиней фильма стала популярный бьюти-блогер Марианна Подгурская. Фотограф Евгений Малолетка заснял ее «на развалинах роддома». Девушка действительно была беременна, но никак не могла находиться в здании, занятом боевиками «Азова»*.

Ранее сотрудница роддома рассказала, что азовцы выгнали из здания весь персонал и пациенток и вели с этих позиций обстрел российских войск. 5 марта 2022 года представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил, что в Мариуполе боевики нацбатов ведут огонь из занятых ими школ и больниц.

* запрещенная в России террористическая организация