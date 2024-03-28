Фельдшер из Луховиц приобрела жилье благодаря программе «Социальная ипотека»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло фельдшеру скорой медицинской помощи Виктории Уртиковой из городского округа Луховицы решиться приобрести собственное жилье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Виктория работает на Луховицкой подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» вот уже более 10 лет. Обладательница сертификата знакома с профессией не понаслышке: она потомственный медик. Так, ее бабушка была фельдшером, а мама работала в сфере медицины.

В выездах на «скорой» ей нравится новизна. Не приходится сидеть в кабинетах, много разных пациентов, общение и, конечно, постоянное движение. Однако, по словам Виктории, частая смена мест жительства приносит меньшую радость. Когда ей пришлось задуматься о покупке своей квартиры, решающую роль сыграла поддержка «Социальной ипотеки».